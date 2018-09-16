نائب وزير التجارة والاستثمار يفتتح الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي

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افتتح المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، نائب وزير التجارة والإستثمار، رسمياً مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي (ICCE) في دورته الأولى اليوم في العاصمة الرياض.

يقوم المؤتمر الذي يستمر يومين والذي يُعقد تحت رعاية معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي وتستضيفه الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، بتوجيه مستقبل قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية نحو إستدامة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للصناعة.

وافتتح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويأتي بتوجيه من رؤية المملكة 2030، حيث يتم مناقشة العديد من المحاور منها توطين وتأهيل قطاع المقاولات السعودي و إدارة المشاريع و الجودة والسلامة وغيرها من المواضيع المهمة خلال فترة المؤتمر.

وخلال حفل الافتتاح، طالب المهندس اسامه العفالق، رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية على أهمية توحيد الرؤية المشتركة بين الهيئة والمقاولين بهدف إيجاد الحلول لكافة التحديات في قطاع المقاولات وتشجيع الإبداع وتعزيز التواصل والتثقيف وتوفير التسهيلات والحماية ليس فقط لأعضاء الهيئة، بل لقطاع البناء والتشييد ككل.

وعلى هامش الحفل، وقعت الهيئة السعودية للمقاولين وشركة تكامل مذكرة تفاهم وفى نفس الوقت وقعت الهيئة مذكرة تفاهم ايضا مع Construction Excellence البريطانية .

الهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة سعودية حكومية مسؤولة عن تنظيم قطاع المقاولات في المملكة ودعم عمليات الإندماج والإستحواذ في القطاع في المملكة العربية السعودية.

يشارك في تنظيم مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي كل من شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط وشركة الحارثي للمعارض السعودية. ومن بين الرعاة الرئيسيين في الدورة الإفتتاحية للمعرض: شركة البواني كشريك إستراتيجي ماسي. أما الشركاء الفضيون فهم: شركة نسما وشركاهم وشركة السعودية تامبين. ومن الشركاء اللؤلؤيين شركة الكفاح للخرسانة الجاهزة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات وشركة الأريل وشركة ماسكو وشركة بروجاكس الدولية.

ومن بين الجهات الأخرى الراعية للمؤتمر: الراعي المضيف شركة سابك و بنك الرياض كشريك مصرفي رسمي و شركة ساجكو كراعي بلاتيني. والرعاة الذهبيون هم البنك العربي الوطني و شركة عبر المملكة السعودية (سبك) و تكامل القابضة و إعتماد و المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق و التعاونية. الرعاة الفضيون: مجموعة محمد العجيمي. والرعاة اللؤلؤيون: شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: “أضافت خطط التنويع الإقتصادي المتسقة مع رؤية المملكة 2030 زخماً إضافياً في قطاع البناء بالمملكة والذي يقدر حالياً بـ 1.4 تريليون دولار أمريكي.

“ومن المتوقع أن ترتفع قيمة عقود مقاولات البناء الجديدة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل المباني والصناعة والطاقة والمياه والنفط والغاز والبنية التحتية إلى 44.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019. مقارنة بـ 26.3 مليار دولار في 2018، وهو ما يوضح الفرص المتاحة للمقاولين عبر سلسلة قطاع البناء بأكملها.

“لقد كان التحدي حتى الآن هو إنشاء منصة لا تعزز الحوار بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعات ذات الصلة فحسب، بل تخلق تعاوناً متبادلاً يقود التنمية مع تزايد وتيرة السوق.

وأضاف باولس: “الآن بوجود مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي، أصبح للمملكة العربية السعودية منصة محورية جديدة مخصصة لجميع جوانب قطاع المقاولات. منصة تعمل كمحفز لتنمية القطاع مستقبلاً والنجاح على المدى الطويل”.

وقال هادي الحارث، الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض: “يشرفنا ان نكون شركاء مع الهيئة السعودية للمقاولين فى هذ الحدث الهام لقطاع المقاولات يعد من احد اهم واكبر القطاعات في المملكة”.

وفى نهاية الحفل، قامت الهيئة بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين لمؤتمر ومعرض المقاولات الدولي (ICCE) في دورته الأولى.

ينضم لمؤتمر ومعرض المقاولات الدولي كوكبة من أكثر من 35 خبيراً متحدثاً يناقشون العديد من الموضوعات المهمة على جدول الأعمال بما في ذلك التحديثات والمبادرات الضخمة للمشروعات السعودية المتعلقة برؤية المملكة 2030 و الإبتكارات في قطاع المقاولات و التنمية البشرية وبناء القدرات.