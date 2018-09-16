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الدكتور الربيعة يصل الأردن في زيارة عمل

الدكتور الربيعة يصل الأردن في زيارة عمل
http://almnatiq.net/?p=632057
المناطق_الرياض

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي وصل الى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة عمل تستمر أربعة أيام .
ويزور معاليه خلال الزيارة ، مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمالي الأردن، بالاضافة الى تدشين عدد من المشاريع الخيرية ، وزيارة لمحافظة أربد شمالي الأردن.
ويشارك معاليه، خلال الزيارة في ندوة عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بمشاركة الممثل الاقليمي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة، وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين، وممثل عن الحكومة الأردنية.
وكان في استقبال معاليه ، منسوبي مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن ، وعدد من اعضاء السفارة.

 

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