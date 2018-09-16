تدشين خدمة إيصال الجواز عبر البريد في القصيم

المناطق_بريدة

دشن مدير جوازات منطقة القصيم العميد مساعد الرومي وبحضور مدير عام البريد بالقصيم خليفة بن محمد الهديب خدمة إيصال الجواز السعودي بعد تجديده آلياً من منصة “أبشر” عبر خدمة بريد “واصل” من خلال مكاتب البريد في القصيم.

وأوضح الناطق الإعلامي لجوازات القصيم المقدم حماد المطيري أن آلية الخدمة تتمثل بقيام المواطنين الراغبين في تجديد جوازات سفرهم الدخول على منصة “أبشر” لتجديد الجواز وطباعة أو إحضار ما يثبت تجديد الجواز، و الذهاب إلى أحد مكاتب البريد السعودي التي تقدم الخدمة لتسليم المستندات والجواز القديم ومطابقة الشروط، على أن يكون مقدم الطلب صاحب الجواز نفسه أو ولي أمره، وإحضار ما يثبت ذلك ويقوم موظف البريد بالتحقق من العنوان الوطني للمواطن “واصل” مع سداد رسوم الخدمة لدى مكتب البريد، قبل أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتوصيل الطرود البريدية للجوازات لاستكمال إجراءات الطباعة؛ على أن تسلم مجدداً من قِبَل مؤسسة البريد السعودي بعد إنهاء طباعة الجواز المجدد لتسليمها للمواطنين المستفيدين بحسب العنوان الوطني المسجل لهم.