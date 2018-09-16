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استقبال نجوم الرماية السعودية بالورود

بعد تحقيق فضية البندقية في دورة الألعاب الاسيوية 2018

بعد تحقيق فضية البندقية في دورة الألعاب الاسيوية 2018
http://almnatiq.net/?p=632074
المناطق_الرياض

استقبل الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية الاستاذ عبدالعزيز العنزي، ومنسوبي الاتحاد بعثة منتخب المملكة للرماية بالورود في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد مشاركتهم في دورة الألعاب الاسيوية 2018 في جاكرتا ، التي حقق من خلالها الرامي حسين الحربي ميدالية فضية في 300م بندقيه، والرامي سعيد المطيري المركز الرابع في الشوزن سكيت في الدورة ،اضافة للمشاركة في بطولة العالم التي اختتمت امس في كوريا الجنوبية والتي حصل فيها الرامي عطالله العنزي على الترتيب 12 على لاعبي العالم بين 115 رامي دولي.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ فارس السعدي ، شكره لكافة بعثة المنتخب السعودي من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، على ما قدموه من جهد ونتائج في دورة الألعاب الاسيوية 2018، وثمّن الدعم الكبير من معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لكافة الرياضيين

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