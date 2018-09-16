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شاهد..تقرير لوكالة انباء فارس تعترف فيه بتقديم ايران لصواريخ فاتح قصيرة المدى لحلفائها بالمنطقة

شاهد..تقرير لوكالة انباء فارس تعترف فيه بتقديم ايران لصواريخ فاتح قصيرة المدى لحلفائها بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=632078
المناطق_الرياض

اعترفت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسميه في تقرير مصور لها حمل عنوان “كيف كانت قوة ضربة الحرس للارهاب؟” بتقديم إيران للصواريخ لمليشياتها بالمنطقة.

وجاء هذا الاعتراف خلال حديثها عن استهدف الحرس الثوري الإيراني الارهابي الاسبوع الماضي لمواقع المعارضة الكردية شمال العراق.
فعندما قالت أن الهجوم تم باستخدام ٧ صواريخ من طراز فاتح ١١٠ اعترفت بتسليم حلفاءها في المنطقة بهذا الصاروخ.

يشار الى ان تقارير اخبارية كشف قيام إيران بتسليم بعض المليشيات العراقية التابعة لها في العرق ببضعة صواريخ باليستية قصيرة المدى من المحتمل ان تكون من طراز فاتح.

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