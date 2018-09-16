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غرفة الباحة تنظم ورشة عمل للمنشآت التي تتخطى إيرادتها السنوية 375 ألف ريال لحثها على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

غرفة الباحة تنظم ورشة عمل للمنشآت التي تتخطى إيرادتها السنوية 375 ألف ريال لحثها على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=632083
المناطق_الباحة
تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الباحة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل للمنشآت التي تتخطى إيرادتها السنوية 375 ألف ريال لمساعدتها على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، يوم الأربعاء 19 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً في مقر الغرفة في الباحة.
ودعت الغرفة التجارية كافة المنشآت المتواجدة في منطقة الباحة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال إلى حضور ورشة العمل، بهدف الاطلاع على الخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد والتسجيل في الضريبة، وفهم النظام المحاسبي، وإدارة المشتريات، وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة، وتقديم الإقرار الضريبي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس غرفة الباحة الاستاذ صالح بن علي ال محفوظ “تسعى الغرفة التجارية إلى تقديم كافة سبل الدعم للمنشآت التي تساعدها في التقدم والتطور، وانطلاقاً من حرصنا على توفير الدعم للمنشآت للالتزام بضريبة القيمة المضافة، ننظم ورشة العمل هذه بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف حث المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر، وضمان فهمها لنظام الضريبة والخطوات المطلوبة لعملية ‏الإستعداد”.

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