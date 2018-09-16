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أمين منظمة التعاون الإسلامي: اتفاقية جدة للسلام نتاج دبلوماسية حكيمة لخادم الحرمين

أمين منظمة التعاون الإسلامي: اتفاقية جدة للسلام نتاج دبلوماسية حكيمة لخادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=632086
المناطق_الرياض

أشاد معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بالدبلوماسية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي أفضت إلى توقيع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، مع دولة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي اليوم، على اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال معاليه: “إن القيادة السعودية كانت ولا تزال موضع تقدير وقبول من دول المنطقة, وهي التي تتجه إليها الأنظار لاحتواء الخلافات ورأب الصدع وتقريب وجهات النظر فيما يحقق السلام والأمن والاستقرار, وقد شهدنا اليوم أحد النماذج الناجحة للوساطة السعودية التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام, بين دولتين جارتين ومؤثرتين في أمن الشرق الأوسط وإفريقيا”.
وعبر الدكتور العثيمين عن غبطة منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، مؤكداً أن الاتفاقية تصب في نهاية المطاف في صالح دول المنظمة التي تنشد السلام والاستقرار بوصفهما أساس التنمية والازدهار.
وبارك معالي أمين عام المنظمة, نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي, لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده هذا الإنجاز, داعيا الدولتين إلى بدء صفحة جديدة من الوفاق الذي سيتجاوز أثره الإيجابي حدودهما إلى المنطقة برمتها.

 

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