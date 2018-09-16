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نادي أُحد: إسلام سراج في حالة حرجة

نادي أُحد: إسلام سراج في حالة حرجة

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نادي أُحد: إسلام سراج في حالة حرجة

نادي أُحد: إسلام سراج في حالة حرجة
http://almnatiq.net/?p=632089
المناطق_الرياض

أعلن نادي أُحد عن تدهور الحالة الصحية لنجم الفريق الأول لكرة القدم، إسلام سراج، ووصف حالته بـ”الحرجة”.

وارتفعت درجة حرارة إسلام سراج قبل مباراة أُحد والنادي الأهلي، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونُقل إلى المستشفى السعودي الألماني الراعي الطبي لناديه، وخضع لفحوصات طبية.

واتضح أن حالة إسلام سراج الصحية قد انتكست وتسعى إدارة نادي أُحد لنقله إلى المستشفى العسكري، أو مستشفى الحرس الوطني، من أجل متابعة تطورات حالته.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، قد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد، وهُزم في الجولة الأولى أمام النصر بنتيجة 2/1.

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