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أمانة الشرقية والبنك الدولي يجتمعان لتحسين الفضاءات العامة

أمانة الشرقية والبنك الدولي يجتمعان لتحسين الفضاءات العامة
http://almnatiq.net/?p=632092
المناطق_محمود القاضي
ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأحد الموافق 06/01/1440هـ، الاجتماع الثنائي الذي عقد بين مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك الدولي، وذلك من أجل مناقشة تحسين المشهد الحضري وتحسين الفضاءات العامة.
وافتتح معاليه الاجتماع بكلمة ترحيبية أكد فيها حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها على تحسين المشهد الحضري وتحسين الفضاءات العامة من خلال المبادرات التي يتم طرحها والاهتمام بجودة الحياة للمستفيدين بشكل كامل.
وبدأ العرض المرئي الذي قدمته أمانة المنطقة الشرقية في هذا الاجتماع الذي عقد في مقر وكالة التعمير والمشاريع بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد بن عبد العزيز العماني وعدداً من قيادات الأمانة، وبحضور إيميلي وين وفرناندو موريلو، وهلا مجلي من البنك الدولي.
وشمل العرض عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها إلى جانب المشاريع التي سيتم تنفيذها في المنطقة الشرقية، وكذلك المواقع المقترحة للتطوير، كما ناقش الاجتماع المشاركة المجتمعية في تحسين الفضاءات العامة وجذب المستخدمين والمستفيدين ورفع جودة الحياة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

من جانب آخر استعرض البنك الدولي مجموعة من المقترحات التي يمكن العمل عليها بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، فيما جرى التنسيق بين الطرفين للتواصل المستمر في التطوير وكذلك للزيارة الميدانية التي سيقوم بها الفريقين في المنطقة مساء اليوم للاطلاع على المنطقة.
من جهته أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حريصة كل الحرص على تطوير مشاريعها وخدماتها التي تقدم للمواطن والمقيم وأن مثل هذه الشراكات والاجتماعات ستصب في مصلحة العنصر البشري والذي تسخر له كافة الخدمات والإمكانات للوصول به إلى جودة الحياة.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت في وقت سابق حملة تحت شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة .

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