“مبولحي” ينال جائزة أفضل لاعب وهزاع يشارك في التدريبات الجماعية للاتفاق

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حصد حارس الاتفاق رايس مبولحي جائزة موبيل 1 لأفضل لاعب في مباراة الاتفاق والباطن ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسلم الجائزة المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس.

من جهة أخرى استأنف فريق الاتفاق اليوم (الأحد) تدريباته اليومية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي وذلك بعد الإجازة التي منحها مدرب الفريق ليوناردو راموس للفريق لمدة يومين.

وكثف مدرب الفريق راموس من الحصص اللياقية والفنية بغية تجهيز الفريق للمباراة القادمة أمام الفيحاء ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات مشاركة مهاجم الفريق هزاع الهزاع بعد شفائه من الإصابة البسيطة التي تعرض لها، كما تواجد مدافع فريق حسين السيد في عيادة الفريق لشعوره بشد في العضلة الخلفية، بينما يخضع المدافع سعد خيري للمراحل الأخيرة لبرنامجه العلاجي.