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أبرز المواد

مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف

مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف
http://almnatiq.net/?p=632115
المناطق_عادل الزهراني
اننطلقت  صباح اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ٨٨ بمدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل المتوسطة بسكن الضباط  بمتابعة من قائد  المدرسة الأستاذ / عادل النفيعي حيث أعدت إدارة المدرسة برنامجا متكاملاً عن هذه المناسبة اشتمل على الإذاعة  الصباحية  تخللها العديد من الفقرات منها إبتهاج الطلاب برفع الإعلام  ومظاهر الفرح حتى اكتست المدرسة باللون الأخضر  بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المدرسية كبطولة دوري سلمان الوفاء ومعرض وطن العطاء وجداريات وطنية وتصاميم فنية وطنية وغيرها من البرامج التي نفذت داخل الفصول حبا وتقديرا لهذا الوطن الغالي هذا وسوف تستمر الفعاليات خلال هذا الأسبوع بإشراف من رائد النشاط الأستاذ /سعد الشيباني وتعاون منسوبي مدارس الأبناء وطلابها

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