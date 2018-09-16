43 موهوبة يختتمن تدريبهن على مهارات الحاسب الآلي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المناطق_منال الدوسري

اختتمت أمس 43 طالبة متدربة من فصول الموهوبات من المرحلة الثانوية العامة بوحدة رعاية الموهوبات لمكتب التعليم بالخبر ورش العمل التدريبية على مهارات الحاسب الآلي في مقر عمادة التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد في الجامعة بتنظيم من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وتم تدريب الطالبات لمدة 4 ايام على 5 برامج حاسوبية هي برمجة الروبوتات وأساسيات تطبيقات الجوال وأساسيات برمجة الويب وكتابة التقارير باستخدام برنامج Latex وتصميم الاستبيانات الإلكترونية.

وذكر عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبد الله المهيدب بان كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تؤمن بدورها في الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف الجامعة بتوفير بيئة تعليم وتعلم ملهمة لأبناء وبنات المستقبل لاطلاعهم على آفاق تقنية المعلومات واستكشاف عالم البرمجة بأنواعه لتوظيف مواهبهم في خدمة مجتمعهم حيث لاقى النشاط إعجاب وتفاعل مميز من جميع المشاركين مساهما بدؤه في إثراء ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة الكلية حيث شارك 50 طالبة متطوعة و 8 من أعضاء هيئة التدريس فكل الشكر لمن ساهم في نجاح هذا العمل من أعضاء هيئة تدريس ومتطوعات ومتدربات .

من جانبها ذكرت رئيسة خدمة المجتمع بالكلية المشرفة على البرنامج الدكتورة سميحه إبراهيم بأن الهدف من إقامة هذا البرنامج هو اثراء الجانب التقني لدى المتدربات و بناء جسور التواصل بين المدارس الثانوية والجامعة من أجل تعريفهن على مختلف المجالات العلمية المتاحة لهن في المستقبل وكانت البادرة من كلية علوم الحاسب و تقنية المعلومات بأمل أن تتوسع الدائرة لبقية الكليات الى جانب تفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع من خلال إقامة برامج متنوعة تستهدف فئة فعالة و مؤثرة على مستقبل الوطن كالطالبات الموهوبات بتطوير قدراتهن ومهاراتهن وخرجنا من ذلك بنتائج تفوق متميزة نتيجة تعاون مع جميع الجهات المشاركة الذي أسهم في نجاح البرنامج كذلك روح التعلم والشغف والعزيمة انعكس بشكل إيجابي على المتدربات أثناء التدريب .

واضافت د. سميحة بان كل ورشة عمل بدأت بمفاهيم أساسية تقنية تم التوسع فيها لتمكين الطالبات من تسخير التقنية لخدمة المجتمع وفي اليوم الأخير من الورش تم عمل مشاريع إبداعية مُصغرّة صُممت وأنجزت من المتدربات ومن أبرز هذه المشاريع هي : برمجة روبوت لالتقاط صور متعددة لمكان ما وبطريقة سهلة و هذا الروبوت يعتبر أداة فعالة للمصورين ، و برمجة روبوت يعمل عمل النادل في المطعم حيث يقوم الزبون بالتصفيق للروبوت النادل فيأتي لأخذ طلبات الأكل و من بعدها يصفق الزبون للنادل فيذهب الروبوت النادل لتسليم الطلبات لطباخي المطعم ، كذلك تطبيق جوال لقراءة قصص الأطفال و تصميم استبيان لتقييم مواقع التسوق الإلكتروني .

من جانبها ذكرت مساعدة مدير مكتب التعليم بالخبر للشؤون التعليمية مها بنت راشد السديري بانه انطلاقا من دور الجامعة الرائد في المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع ودفع مسيرة الوطن التنموية ولما يتمتع به أعضاء الهيئة التعليمية من خبرات جاء هذا التعاون في تدريب طالبات فصول الموهوبات من المرحلة الثانوية على الحاسب الآلي وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية المجتمع وتنمية مهاراتهن التقنية لمواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.