غرفة الشرقية تطلق مبادرة لتأهيل 3000 شاب وشابة للوظائف الجديدة التي تم توطينها

المناطق_محمود القاضى

تطلق غرفة الشرقية غداً الإثنين 17 سبتمبر 2018 المرحلة الرابعة من مبادرة غرفة الشرقية الوطنية التي تقدمها بشكل مجاني لتأهيل وتدريب 3000 شاب وشابة لسوق العمل، لتزويدهم بالعديد من المهارات والمعارف المطلوبة للوظائف الجديدة التي أقر مجلس الوزراء إلزامية توطينها في 12 نشاطا اقتصاديا وقصرها على المواطنين السعوديين .

وتنطلق المرحلة الرابعة بعد ايام قليلة من بدء وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تطبيق قرارات التوطين في عدد من القطاعات التجارية ، وتحت عنوان برنامج “التميز الفعال في خدمة العملاء يبدأ البرنامج خلال الفترة من 17 ويستمر حتى 20 سبتمبر 2018 في المقر الرئيس للغرفة بالدمام من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً، كما يقدم بشكل مجاني ويستحق المشاركون المستوفون لعدد ساعات البرنامج التدريبة شهادات حضور.

واوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن المراحل الثلاث الاولى للمبادرة سجلت تفاعلا كبيراً من الشباب والشابات الراغبين في تطوير امكاناتهم واكتساب المهارات والمعلومات الجديدة من ذوي الخبرة في هذا المجال، وخضعوا للتدريب بمعدل 5 ساعات يوميا من مدربين اكاديميين لديهم التجربة العلمية وايضا مارسوا العمل التجاري في الميدان وتكونت لهم خبرة عملية عميقة بجميع تفاصيلها قدموها للمتدربين، حيث حرصنا ان يكون التدريب ذو اثر فعال على المشاركين.

وتناقش المبادرة في مرحلتها الرابعة محاور هامة، ففي اليوم الاول وتحت عنوان “المهارات الشخصية” يستعرض 4 محاور هي : مهارات الاتصال والفرق بين الاقناع والتأثير، وبرامج التفكير العليان ومهارات العلاقات العامة والخاصة.. كما يبحث في اليوم الثاني تحت عنوان “الخدمة الاحترافية” تصنيف العملاء، والتعرف على ابعاد الخدمة، وتحديد المنطلقات الداخلية لتقديم الخدمة، وفي اليوم الثالث وتحت عنوان “المسؤولية والجاهزية” يناقش البرنامج جوانب المسؤولية في حياتنا، وقياس مستوى المسؤولية ، اللباقة والدبلوماسية، وفي اليوم الرابع وتحت عنوان” التحول الايجابي والتعامل مع التحديات” يبحث البرنامج التعرف على آلية اكتساب المهارات الجديدة، والتعرف على ابرز التحديات في سوق العمل، والتعامل مع المشكلات فاقدة السيطرة.

كما يهدف البرنامج الى زيادة مهارة العاملين بما يحقق ارتفاع مستوى ادائهم وزيادة الانتاج، وتعريف الفرد بالمشكلات المحتمل مواجهتها في بيئة العمل خصوصا مع العملاء، وتطوير سلوكيات الفرد والجماعات على اختلاف مستوياتهم التنظيمية، ورفع مستوى المهارة السلوكية في التعامل مع الآخرين بكفاءة ، ومعالجة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء، وكسب ولاء العميل وكيفية تحقيق رضاء العملاء والحفاظ عليهم، وتحقيق آثار إدارة تجربة العملاء على أداء الأعمال التجارية (الاستدامة، النمو، الربح، الكفاءة والمبيعات)، وتحليل تجربة العملاء من خلال استخدام منهجيات قياس مختلفة (صوت العميل، قياس رضا العميل ، مؤشرات رضا العملاء).

كما يبحث هذا البرنامج عددا من الموضوعات الهامة أبرزها: مهارات خدمة العملاء المتميزة والمختلفة، و المحافظة على سلوكيات الموظفين في جميع مواقف العمل، وتأثير الالتزام بمواعيد العمل على خدمة العملاء، وبروتوكول الاجتماعات والتواصل مع العملاء، وسبل التعامل مع السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال، والطرق المثالية لاستخدام الهاتف مع العملاء، وغير ذلك من الموضوعات ذات العلاقة.

يذكر بان المبادرة مستمرة وسوف تتم على فترات تدريبية متفرقة ، كل فترة مدة 4 أيام متواصلة خلال الفترة المسائية، من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً، تسعى من خلالها غرفة الشرقية تهيئة وتأهيل 500 متدرب في كل مرحلة تدريبية .

وكانت الغرفة اختتمت مؤخرا المرحلة الثالثة بعنوان “مهارات موظفي المبيعات” حيث قدم البرنامج المدرب عبدالله الدويش رئيس وحدة التطوير والجودة في فرع معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية، التحديات التي تواجه موظفي المبيعات والالية المناسبة التي يمكنهم تخطيها من خلال العديد من المهارات التي ترتبط بلغة العيون وملامح الوجه والمظهر، كما استعرض مرحل متنوعة هامة في عملية البيع مثل مرحلة التقييم وتحليل الاحتياج، كما خضع المتدربون لتمارين عملية لاختبار قدراتهم في هذا المجال.