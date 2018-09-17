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محامو الجوف يشاركون في ماراثون التطوع

محامو الجوف يشاركون في ماراثون التطوع
http://almnatiq.net/?p=632131
المناطق_هند العتيبي

تزامنًا مع اليوم العالمي للقانون اطلقت الهيئة السعودية للمحامين السعوديين يوم الجمعة 4 محرم 1440هـ مبادرة ماراثون التطوع القانوني ، و الذي يستمر لمدة عشرة أيام على فترتين ؛ صباحية و مسائية  ، و تهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي و الثقافة القانونية من خلال تطوع المحاميين بهذا الماراثون ، يقدمون من خلاله استشارات مجانية من خلال عدة جهات .

 و يتم خلال البرنامج الاستشارات القانونية لمن يحتاجها  ، و تقديم البرامج التدريبية لحديثي التخرج ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات لقطاع رواد الأعمال المبتدأين ، و الترافع عن غير القادرين على دفع اتعاب المحاماة.

 شارك في هذا البرنامج من محاميي الجوف ؛ الرئيس التنفيذي أيمن السهيان ، و نائب رئيس اللجنة جهاد العوذة بالإضافة إلى الأعضاء عبد الرزاق السهيان ، و عبد الرحمن العويضة ، و فيصل الدرعان ، و فارس الصويان

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