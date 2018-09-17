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لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”

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لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”

لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”
http://almnatiq.net/?p=632142
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة الدولية للاتصالات المحدودة (ITCL) عن توفر وظائف ميدانية (للرجال) في العديد من محافظات المملكة (الدمام، الخبر، الظهران، سيهات، القطيف، الخرج، الدلم، الحوطة، الحريق، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدرعية، حريملاء، ثادق، المجمعة، رماح، الزلفي، الغاط، ضرما، شقراء، مرات، الدوادمي، عفيف، القويعية، الرين، المزاحمية، الجمش، نفي).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– قارئ عدادات
– موظف قطع وإعادة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على الشهادة الثانوية أو الدبلوم.
– الجدية والقدرة على تحمل ضغط العمل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: HR1@itcl.sa مع تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة وإسم المدينة أو المحافظة في عنوان الرسالة.

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