احدث الأخبار

العبادي يأمر بنشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا
أبرز المواد
 لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”
أبرز المواد
 أمير الرياض يشرف حفلي سفارتي الصين والمكسيك
أبرز المواد
 مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف
أبرز المواد
 محامو الجوف يشاركون في ماراثون التطوع
أبرز المواد
 بلدية أبوراكة بمحافظة الوجه تطرح مشاريع استثمارية للإيجار
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تطلق مبادرة لتأهيل 3000 شاب وشابة للوظائف الجديدة التي تم توطينها
أبرز المواد
 43 موهوبة يختتمن تدريبهن على مهارات الحاسب الآلي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 “مبولحي” ينال جائزة أفضل لاعب وهزاع يشارك في التدريبات الجماعية للاتفاق
أبرز المواد
 نائب امير عسير يفتتح المركز الصحي المناوب بمحافظة بيشة
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للنساء بكلية الغد الدولية بتبوك
أبرز المواد
 وفاة طالب بالمرحلة الابتدائية بعد نسيانه داخل “الباص” بسيهات
أبرز المواد
العبادي يأمر بنشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا

العبادي يأمر بنشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا

أبرز المواد
لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”

لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”

أبرز المواد
أمير الرياض يشرف حفلي سفارتي الصين والمكسيك

أمير الرياض يشرف حفلي سفارتي الصين والمكسيك

أبرز المواد
مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف

مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف

أبرز المواد

العبادي يأمر بنشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا

العبادي يأمر بنشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا
http://almnatiq.net/?p=632145
المناطق - وكالات

قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، نشر مزيد من قوات حرس الحدود على طول الخط الحدودي مع تركيا، لمواجهة أي “خروقات”.

وتناول اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة العبادي، حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي العراقية.

وقرر المجلس “نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية، لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك”.

كما كلف وزارة الخارجية باتخاذ “الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة، وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني”.

وقامت تركيا بخرق الأجواء العراقية مرات عديدة في ظل حملتها المستمرة ضد المقاتلين الأكراد شمالي العراق، بينما لا تزال قوات تركية تتمركز في قضاء بعشيقة بمدينة الموصل.

روابط ذات صلة

لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”

لحملة الثانوية والدبلوم .. وظائف شاغرة في “الدولية للاتصالات”
أمير الرياض يشرف حفلي سفارتي الصين والمكسيك

أمير الرياض يشرف حفلي سفارتي الصين والمكسيك
مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف

مدرستي عبادة بن قيس الابتدائية والحارث بن نوفل والمتوسطة تكتسي باللون الأخضر بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*