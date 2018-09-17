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شاهد .. رصد “أكبر” الحيتان البحرية على سواحل عسير.. ولجنة عاجلة للوقوف على الواقعة

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شاهد .. رصد “أكبر” الحيتان البحرية على سواحل عسير.. ولجنة عاجلة للوقوف على الواقعة

شاهد .. رصد “أكبر” الحيتان البحرية على سواحل عسير.. ولجنة عاجلة للوقوف على الواقعة
http://almnatiq.net/?p=632168
المناطق - عسير

فور رصد حرس الحدود في القحمة بمنطقة عسير، كائن بحري من نوع “الحوت الأحدب” نافق على ساحل البحر الأحمر، جرى تشكيل لجنة عاجلة من حرس الحدود والثروة السمكية وبلدية القحمة للتخلص من الجثة بالدفن حسب مايراه المختصون بالثروة السمكية.

ووفقا لتقرير فني عن الواقعة حصلت “المناطق” على نسخة منه، فإن الكائن شوهد وهو يبعد عن مرسى الصيادين بـ 5 كيلو داخل البحر، وهو من أكبر الكائنات البحرية وتعيش بالمحيطات ويصل طولة تقريبا 15 متر للحيتان البالغة، ومحيط الجسم يتراوح من 4-6 متر تقريبا، وهو من فصيلة الحيتان البالينية، ويتواجد أحيانا هذا النوع من الحيتان بالبحر الأحمر.

وعن أسباب النفوق، رجح التقرير أن يكون تم دخول الحيتان للبحر الأحمر والخليج العربي بالسباحة بجوار السفن الكبيرة وسفن ناقلات النفط القادمة من المحيط، وبما إن الحيتان تضل طريقها للخروج من البحر الأحمر، فيتسبب لها اختناق بسبب الجفاف مع الأجواء الحارة وشدة الحرارة، أو إصابتها بالاصطدام بإحدى محركات ناقلات النفط للسفن الكبيرة.

وحول تاريخ النفوق، أوضح التقرير أنه يصعب تحديد تاريخ النفوق لتحلل الجسم وتعفنه بشكل كبير، ما يدل أن النفوق له داخل البحر أكثر من 5 أيام.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشكلة،  على دفن الكائن بمسافة 10 أمتار عن الشاطئ وعن المتنزهين، وذلك للاستفادة من جسمه بعد التحلل والاستفادة من الهيكل الخارجي له لتحنيطه ووضعه في أحد المتاحف المهيئة والموجودة بالمنطقة.

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