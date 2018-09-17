تصريحات غير مسبوقة لـ “ميسي” تثير الجدل

تصريحات غير مسبوقة لـ “ميسي” تثير الجدل

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تصريحات غير مسبوقة لـ “ميسي” تثير الجدل

تصريحات غير مسبوقة لـ “ميسي” تثير الجدل
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المناطق - وكالات

أثارت تصريحات للأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، صدمة في نفوس جماهير برشلونة، بعدما أقر بأنه يحتاج إلى تحسين مهاراته في تسديد ركلات الجزاء.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانة، فإن ميسي، قال: “أود أن أكون مؤثرا بدرجة أعلى في تسديد الكرات من نقطة الجزاء”، وأضاف ميسي: “لكن من الصعب التدريب على ركلات الجزاء”.

وأوضح ميسي: “تسديد ركلات الجزاء في التدريبات، يختلف عن تسديدها في المباريات، فقد يكون لديك فكرة في رأسك، أو شيء ما، لكنها بالفعل صعبة أكثر مما تبدو”.

وتابع: “حارس المرمى لديه الكثير من الخيارات التي يفعلها للتصدي لركلة الجزاء، وإذا ما خمن جيدا فسيتصدى لها، لكن من الواضح أنه ينبغي علي أن أطور مستواي في ركلات الجزاء”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن النادي الكتالوني منح الضوء الأخضر للأوروغواياني، لويس سواريز، لتسديد ركلة جزاء خلال مباراة برشلونة أمام هويسكا، أوائل هذا الشهر رغم أن برشلونة كان متقدما في هذا اللقاء بثلاثية قبل احتساب ركلة الجزاء، وذلك في وجود ميسي.↑

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