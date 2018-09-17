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80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير
http://almnatiq.net/?p=632194
المناطق - عسير

بدأ اليوم ( الأحد ) أكثر من 280 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، الاحتفال باليوم الوطني 88 ، في أكثر من 1300مدرسة للبنين والبنات على مستوى تعليم المنطقة .

وأكَّد مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أنَّ الإدارة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني، وتسعى من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز آل سعود ،وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وأشار آل كركمان إلى أن فعاليات المدارس تناولت إبراز جهود الملك المؤسس في لمَ الشمل وتوحيد الأمة وتعريف النشء بمسيرة النماء التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات ، والتركيز على رؤية المملكة 2030 ،وجهود رجال الحد الجنوبي في حين سيتم توظيف برنامج الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية ، وبرامج النشاط الطلابي للتعريف بهذه المناسبة .

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