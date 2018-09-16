تصريحات غير مسبوقة لـ “ميسي” تثير الجدل

تصريحات غير مسبوقة لـ “ميسي” تثير الجدل

أبرز المواد
80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

منطقة عسير
أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء

أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء

منطقة جازان
عقالا مديرا لتعليم شرورة

عقالا مديرا لتعليم شرورة

منطقة نجران

أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء

أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء
http://almnatiq.net/?p=632195
جازان - فضة عطيف :

صدر الأمر السامي الكريم رقم 66055 وتاريخ 26-12-1439ه والذي يقضي بإبقاء أرض مسلخ بلدية فيفاء في يد بلدية فيفاء وذلك لعدم مناسبتها لاحتياجات جامعة جازان وتوجيه وزارة العدل بإصدار صك على الأرض باسم عقارات الدوله لصالح وزارة الشئون البلدية والقروية وتوجيه أمانة منطقة جازان بتخصيص موقع مناسب لاستخدام الجامعة يفي باحتياجاتها في محافظة فيفا.

وقد أكد رئيس البلدية بأن هذا الأمر الكريم يَصْب في خدمة المواطنين في محافظتي فيفا والدائر نظرا لتوسط المسلخ بين المحافظتين وعدم توفر اَي مسالخ نموذجيه بتلك المحافظات.

وأشار بأنه تم معاينة أحد المواقع الأخرى المناسبة للجامعة والذي يتوسط ثلاث محافظات وهي فيفا والدائر والعيدابي وأخذ موافقة مناديب الجامعة على ذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخصيص للأرض لجامعة جازان .

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي

أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي
أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لاعمال محكمة الاستئناف بالمنطقة

أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لاعمال محكمة الاستئناف بالمنطقة
رئيس مركز الجعافرة يجتمع بالمشايخ لمناقشة كل مايخدم المواطنين ويحقق المصلحة العامة

رئيس مركز الجعافرة يجتمع بالمشايخ لمناقشة كل مايخدم المواطنين ويحقق المصلحة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*