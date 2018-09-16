أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء

جازان - فضة عطيف :

صدر الأمر السامي الكريم رقم 66055 وتاريخ 26-12-1439ه والذي يقضي بإبقاء أرض مسلخ بلدية فيفاء في يد بلدية فيفاء وذلك لعدم مناسبتها لاحتياجات جامعة جازان وتوجيه وزارة العدل بإصدار صك على الأرض باسم عقارات الدوله لصالح وزارة الشئون البلدية والقروية وتوجيه أمانة منطقة جازان بتخصيص موقع مناسب لاستخدام الجامعة يفي باحتياجاتها في محافظة فيفا.

وقد أكد رئيس البلدية بأن هذا الأمر الكريم يَصْب في خدمة المواطنين في محافظتي فيفا والدائر نظرا لتوسط المسلخ بين المحافظتين وعدم توفر اَي مسالخ نموذجيه بتلك المحافظات.

وأشار بأنه تم معاينة أحد المواقع الأخرى المناسبة للجامعة والذي يتوسط ثلاث محافظات وهي فيفا والدائر والعيدابي وأخذ موافقة مناديب الجامعة على ذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخصيص للأرض لجامعة جازان .