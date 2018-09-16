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عقالا مديرا لتعليم شرورة

عقالا مديرا لتعليم شرورة

منطقة نجران

عقالا مديرا لتعليم شرورة

عقالا مديرا لتعليم شرورة
http://almnatiq.net/?p=632196
المناطق - شرورة

اصدر معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى قرار يقضي بتعيين الاستاذ فهد بن صالح عقالا مديرا لإدارة التعليم بمحافظة شرورة
وقد صدر قرار وزير التعليم بإنشاء إدارة للتعليم بمحافظة شرورة قبل ثلاثة أشهر
ويأتي هذا القرار لأهمية محافظة شرورة، واستثنائها من شروط معايير افتتاح إدارة تعليم ، حيث إنها تعتبر محافظة حدودية استراتيجية، وتبعد عن مدينة نجران مسافة (350كم) ، كما تحتاج إلى تركيز في الخدمات التعليمية والمساندة لمدارسها ، ويبلغ عدد الطلاب (25586) من البنين والبنات ، وعدد المدارس (95) مدرسة.

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