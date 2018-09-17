المنشآت العاملة في الأنشطة التي بدأ توطينها تعمل بانتظام وتدار بواسطة شباب وشابات سعوديين

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أكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية المهندس منصور الشثري، أن المنشآت العاملة في الأربع أنشطة التي بدأ سريان قرار توطين منافذ البيع فيها منذ مطلع محرم الجاري، تعمل بانتظام وتدار بواسطة شباب وشابات سعوديين، ولم تتأثر سلبًا بقرار التوطين، نافيًا المزاعم التي تصورها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إغلاق بعض المحلات لعدم تمكنها من الإيفاء بمتطلبات التوطين.

وقال المهندس الشثري، إن مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بمناطق ومحافظات المملكة، بالتعاون مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية، عملت منذ صدور قرار توطين منافذ البيع في الـ 12 نشاطًا، على توفير برامج تدريبية لتأهيل وتدريب الشباب والشابات السعوديين، واستقطابهم لتمكينهم من فرص العمل في منافذ البيع لتلك الأنشطة.

واستنكر المهندس الشثري، تصوير بعض المقاطع واحتوائها على معلومات مغلوطة، حول إغلاق بعض المحلات لعدم التزامها بقرار التوطين، مشيرًا إلى أن اللجنة السعودية لسوق العمل، وقفت على أحد الأسواق الذي ظهر في مقطع فيديو يشير إلى إغلاق المحلات فيه، واتضح عدم صحة المعلومات المذكورة في المقطع، وأن المحلات في السوق تعمل بانتظام وتدار من شباب وشابات سعوديين، وأن وقت تصوير المقطع كان في وقت إغلاق المحلات لأداء إحدى الصلوات.

وأكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل، أن قرار توطين منافذ البيع في الـ 12 نشاطًا، سيسهم في تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، كما يأتي مواكبًا وداعمًا لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف، ومتمشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، داعيًا الشباب والشابات السعوديين الباحثين عن العمل، إلى استغلال الفرص والممكنات المتاحة من الجهات المعنية، والدخول إلى سوق العمل كموظفين أو أصحاب أعمال.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ مطلع محرم الجاري، توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية. ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.