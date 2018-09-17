50 فعالية لجمعية الكشافة في اليوم الوطني الــ 88 للمملكة

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تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88 للمملكة من خلال مشروعها ” أنا الوطن” ، الذي تشارك فيه جميع قطاعات الجمعية بهدف تعزيز قيم المواطنة والسلام العالمي في نفوس الكشافة والمجتمع .

أوضح ذلك الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد الذي أكد أن ذلك المشروع يقام من رؤية تدعو الى أن تكون المواطنة منطلقاً لممارساتنا الفردية والجماعية ، ورسالة تؤكد على ترجمة مشاعر حب الوطن الى ممارسات ايجابية في جميع مجالات الحياة على مستوى الفرد والمجتمع ، ولتحقيق جملة من الاهداف من أهمها الإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبدالعزيز وأبناؤه ورجالاته في تأسيس المملكة وتوحيدها ، وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة لكافة المجالات، وتقديم نماذج عملية لأنشطة الاحتفال باليوم الوطني، وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الكشافين والقادة الكشفيين وأفراد المجتمع ، والتعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز للعمل المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده ، ونشر ثقافة الحوار والسلام بين الكشافة وافراد المجتمع ، وتعزيز التلاحم والترابط بين مختلف فئات المجتمع ، وتكريم ابناء الوطن ممن قدموا خدمات جليلة للوطن ورفعوا اسمه في المحافل الكشفية ،وتفعيل الانشطة الكشفية في مجال التربية الوطنية والتربية الاجتماعية ، وتقديم خدمات اجتماعية بالتعاون مع القطاعات الحكومية والاهلية .

واشار أمين عام الجمعية إلى أن أبرز البرامج التي ستنفذ من خلال قطاعات الجمعية 16 فعالية في تنمية الشخصية وإثرائها في مجال التربية الوطنية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بقيم المواطنة ، و خمس فعاليات في البرامج الخدمية والتكافلية ، وسبع فعاليات في المواهب الكشفية ، و14 مجال تنافسي ، بالإضافة الى الزيارات التي تشمل المعالم الطبيعية ، والمعالم الحضارية والتراثية، والجهات الرسمية ، والأعيان والشخصيات المجتمعية ذات الاسهام الوطني وتطبيق التقاليد الكشفية .