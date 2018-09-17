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العمل” تضبط في 20 ألف جولة 697 مخالفة لقرار التوطين في تأجير السيارات
http://almnatiq.net/?p=632241
المناطق_الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 20398 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.

ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت، أسفرت عن التزام 18870 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 604 منشآت.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 697 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 519 مخالفة.

ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط.

ويسهم “هدف” في دعم أجور من سیتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، کما یتیح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ماك المنشآت الصغيرة.

وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” توفر عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

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