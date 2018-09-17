تشير أحدث الإحصاءات إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي “سعوديون وغير سعوديين” بنهاية العام الماضي نحو 1.23 مليون عامل وبتراجع نسبته 0.8 % عن العام 2016.
المصالح الحكومية
وارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع بنسبة 0.4 % ليبلغ عددهن 476 ألف عاملة، في حين أن عدد الذكور السعوديين في المصالح الحكومية بلغ 697 ألف عامل بتراجع نسبته 0.95 % عن العام السابق، بحسب “الوطن”.
غير السعوديات
أوضح تقرير أخير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 95.1 %، مبينة أن العاملين غير السعوديين “الذكور” حوالي 29.6 ألف عامل وبانخفاض نسبته 12.7 % عن العام 2016، وأنه بلغ عدد الإناث “غير السعوديات” 30.8 ألف عاملة وبانخفاض نسبته 7.3 %.
الكشف عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي!
تشير أحدث الإحصاءات إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي “سعوديون وغير سعوديين” بنهاية العام الماضي نحو 1.23 مليون عامل وبتراجع نسبته 0.8 % عن العام 2016.
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