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الكشف عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي!

الكشف عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي!
http://almnatiq.net/?p=632244
المناطق_الرياض

تشير أحدث الإحصاءات إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي “سعوديون وغير سعوديين” بنهاية العام الماضي نحو 1.23 مليون عامل وبتراجع نسبته 0.8 % عن العام 2016.
المصالح الحكومية
وارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع بنسبة 0.4 % ليبلغ عددهن 476 ألف عاملة، في حين أن عدد الذكور السعوديين في المصالح الحكومية بلغ 697 ألف عامل بتراجع نسبته 0.95 % عن العام السابق، بحسب “الوطن”.
غير السعوديات
أوضح تقرير أخير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 95.1 %، مبينة أن العاملين غير السعوديين “الذكور” حوالي 29.6 ألف عامل وبانخفاض نسبته 12.7 % عن العام 2016، وأنه بلغ عدد الإناث “غير السعوديات” 30.8 ألف عاملة وبانخفاض نسبته 7.3 %.

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