تفاصيل جديدة في واقعة “دق على عمتك”.. هذا ما طالب به المدعي العام!

المناطق_الرياض

طالب المدعي العام مهلة للرد على لائحة دفاع موكلي متهمي قضية “دق على عمتك” خلال الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة.

وفي التفاصيل قدم محامي المتهمين لائحة من أربع صفحات تحمل دفوعات محامي المتهمين في القضية، ردا على التهم الموجهة لموكليه من النيابة العامة، وحددت المحكمة الجزائية الأسبوع المقبل موعدا لجلسة النظر في رد المدعي العام على دفوعات محامي المتهمين، بحسب “مكة”.

وأظهرت التحقيقات وجود نحو 10 مقاطع مصورة من قبل إحدى المتهمات (الزوجة)، محفوظة بعضها في الجوال المصادر ولكن لم تنشر في مواقع التواصل.

الجدير بالذكر أن الجلسة لم تشهد حضور المتهم الرئيس وزوجته لتوقيفهما، بعد الإفراج عن الابنة بحكم صغر سنها.