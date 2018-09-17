عدم توفر وسيلة نقل .. تعرض ٨ طلاب لحادث مروري بالبدائع

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انقلبت سيارة خاصة لطلاب في مرحلة المتوسط أمس نتج عنه تعرض عدد من طلاب متوسطة أبي ربيعة في محافظة البدائع بمنطقة القصيم.

ووقع الحادث في أثناء خروجهم وتوجههم إلى منازلهم في القبعية وعددهم ثمانية طلاب ونتج عنه كسور وكدمات للبعض منهم ولا يزال 4 منهم بالمستشفى حتى الآن.

وتسبب ذلك الى عدم توفر وسيلة نقل من والى المدرسة مما دعى اولياء امورهم كبار السن لاعطائهم سياراتهم الخاصة، وهذا الاسبوع الثالث منذ بدء الدراسة ولم توفر لهم ادارة التعليم وسيلة نقل علما ان وسيلة النقل كانت متوفره الأعوام الماضيه