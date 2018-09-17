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التدريب التقني: أكثر من 5000 خريج في الفصل الصيفي

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التدريب التقني: أكثر من 5000 خريج في الفصل الصيفي

التدريب التقني: أكثر من 5000 خريج في الفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=632258
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تخريج 5379 من مستفيدي الفصل الصيفي الماضي، وتهيئتهم لسوق العمل.
وأوضح مدير عام شؤون المتدربين المهندس محمد بن عبدالكريم أباحسين أن المؤسسة نفذت الفصل الصيفي التدريبي للعام 1438/ 1439هـ في معظم الكليات التقنية وفروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وفق الضوابط المقررة حرصاً على الاستثمار الأمثل لفترة الصيف، من خلال إتاحة الفرصة للمتدربين والمتدربات بالكليات لتسجيل المقررات ومقرر التدريب التعاوني لتسريع متطلبات التخرج، وإعطاء الفرصة للمستجدين في الفصل الأول من العام الحالي 1439 / 1440، مؤكداً أن استيعاب مقاعد المتخرجين من الفصل الصيفي أسهم في زيادة نسب القبول لهذا العام في مختلف التخصصات التقنية.
يذكر أن المؤسسة تواصل سعيها الحثيث لتطوير برامجها من أجل المساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لبلادنا 2030.

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