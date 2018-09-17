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وزارة البيئة والمياه والزراعة : إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج والدول المجاورة لمدة 5 سنوات

وزارة البيئة والمياه والزراعة : إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج والدول المجاورة لمدة 5 سنوات

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وزارة البيئة والمياه والزراعة : إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج والدول المجاورة لمدة 5 سنوات

وزارة البيئة والمياه والزراعة : إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج والدول المجاورة لمدة 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=632340
المناطق - واس

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة إلى المملكة لأجل الرعي ، ابتداء من غرة محرم 1440 هـ ولمدة خمس سنوات، ووضع خطة زمنية بالتعاون مع تلك الجهات ذات العلاقة لعودة الرعاة ومواشيهم الموجودين في المملكة إلى دولهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل أن الايقاف جاء تنفيذا للأمر السامي الذي يأتى دعماً لرؤية المملكة 2030 والسعى للمحافظة على الموارد الحيوية، ولجهود المملكة في المحافظة على البيئة، وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن الأمر السامي يعد أيضا داعما لجهود بدأتها الوزارة في هذا السياق؛ مثل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف بتاريخ 25 صفر 1440 هـ ، مع وضع بدائل لذلك.
ومن المُقدر أن توفر المملكة بعد تطبيق الأمر أكثر من 8 مليارات م3 من مخزون المياه الجوفية سنويا ، إضافة إلى بدء الوزارة تطبيق استراتيجيتيْ المياه 2030 والبيئة اللتين أقرهما مجلس الوزراء أيضا، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني 2020 في مجال البيئة والمياه والزراعة.

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