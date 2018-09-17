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جوازات الشرقية : منافذنا وضعت خطط لمواجهة كثافة حركة العابرين في القدوم والمغادرة

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جوازات الشرقية : منافذنا وضعت خطط لمواجهة كثافة حركة العابرين في القدوم والمغادرة

جوازات الشرقية : منافذنا وضعت خطط لمواجهة كثافة حركة العابرين في القدوم والمغادرة
http://almnatiq.net/?p=632343
الدمام - عبدالله السعيدي

اكملت جوازات المنطقة الشرقية تكمل استعداداتها لليوم الوطني في جميع منافذ الشرقية ” الخفجي – الرقعي – البطحاء – جسر الملك فهد “

وقال عقيد معلا بن مرزوق العتيبي المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية لما يمثله اليوم الوطني من ذكرى عزيزه على قلوب كافة المواطنين والمسلمين بكافة صقاع الارض نحمد به المولى عز وجل ان من علينا بوطن حرصت قيادته منذ تاسيسه على راحة مواطنيه والنهضة به وإعمار الحرمين الشريفين والاهتمام بكافة المسلمين

وحرصا من جوازات المنطقة الشرقية فقط تم الاستعداد لليوم الوطني ٨٨ في كافة فروع جوازات المنطقة الشرقية ومنها المنافذ التي وضعت أيضا خطط لمواجهة كثافة حركة العابرين في القدوم والمغادرة

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