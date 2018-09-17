لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تنفّذ بنجاح كبير سلسلة برامج تدريبية نسائية تطوعية مجانية

المناطق - الأحساء

نفذت لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء، بنجاح كبير، سلسلة من البرامج التدريبية النسائية التطوعية المجانية، خلال فترة صيف العام الجاري 2018، شملت مجالات إبتكار الإكسسوار، تصميم الفساتين، كورساج الفساتين، أسرار فن الميك أب وتصفيف الشعر، استفادت منها 256 متدربة ومشاركة.

وأوضحت الأستاذة إلهام اليوسف رئيسة اللجنة أن تحضيرات إطلاق مبادرة تضم سلسلة من البرامج التدريبية النسائية التطوعية المجانية، انطلقت منذ وقت مبكّر، إلى أن تم تدشينها بأول برنامج في 22 يوليو 2018م، ثم تستمر بعد ذلك إلى خمس برامج تدريبية متنوعة، تواصلت فعالياتها حتى 7 سبتمبر الجاري، غطت كافة مجالات عمل قطاع المراكز النسائية ونشاطها، وذلك بقاعات التدريب المختلفة بمقر الغرفة الرئيسي.

وأبانت أن تلك المبادرة جاءت ضمن خطة وأهداف اللجنة التي من بينها نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية بين صاحبات المراكز النسائية ودعم وتأهيل الجيل الناشيء من الشابات والمتدربات، مثمنة حجم التفاعل والتعاون والمشاركة الكبيرة من المدربات الخبيرات من عضوات اللجنة والمتعاونات والإقبال والحضور المتميّز من المتدربات والذي شهدته كافة البرامج التدريبية.

وأشارت اليوسف إلى أنه تم توزيع البرامج التدريبية بين عضوات اللجنة من المدربات المحترفات ولمن يرغبن في التدريب التطوعي دون مقابل مادي مع التكفل بكافة مصروفات البرامج المتنوعة بين تصميم الأزياء والإكسسوارات والخياطة وتعليم أساسيات المكياج واحترافية تصفيف الشعر.

وقدمت شكرها وتقديرها لجميع من شارك في نجاح البرامج من شركاء ومتعاونات ومتطوعات وشركات ومراكز متخصصة في مجالات مستحضرات التجميل والعناية الشعر والبشرة وما قدموه من معينات وهدايا، مشيدة بروح التعاون العالية من تلك الجهات ودعمها الكبير للمتدربات.

وقالت الأستاذة إلهام اليوسف رئيسة اللجنة إن قائمة المتدربات المتطوعات ضمت بالإضافة إلى شخصها كل من الأستاذة سوسن الماجد، الأستاذة سليمة الحليمي، الأستاذة زينب الحدب والأستاذة إيمان الحدب مشيرة إلى تقديم الغرفة لهن وللشركاء والجهات الداعمة شهادة شكر وتقدير عرفانًا بجهودهم ومساهمتهم في إنجاح البرامج.