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“المحيميد” وكيلا للتخطيط و”العضيب” وكيلا للشؤون التعليمية بجامعة القصيم

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“المحيميد” وكيلا للتخطيط و”العضيب” وكيلا للشؤون التعليمية بجامعة القصيم

“المحيميد” وكيلا للتخطيط و”العضيب” وكيلا للشؤون التعليمية بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=632354
المناطق - بريدة

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بناءً على ترشيح معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، قرارا بتكليف سعادة الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد وكيلا للجامعة للتخطيط و التطوير والجودة، وتكليف سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب وكيلا للجامعة للشؤون التعليمية، بجامعة القصيم ،متمنيا لهما التوفيق في مهامهما بما يعود بالنفع على الجامعة ومنسوبيها.إلى ذلك قدم الدكتور “المحيميد” شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على ثقته الغالية بتكليفه وكيلاً لجامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة، متمنياً من الله العون والسداد لأداء الأمانة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر للنهوض بالتعليم في الجامعة إلى أرقى المستويات، وتطوير الأداء بها ليشمل كافة الجوانب -بإذن الله-، مبينا بأن التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 يتطلب جهداً وعملاً متقنناً، متطلعين إلى مخرجات تعليمية تواكب هذا التطور وبناء الإنسان السعودي ليتمكن بحول الله من النهوض بوطنه وأمته إلى مصاف الدول المتقدمة ، كما عبر “المحيميد” عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على دعمه ومساندته لكل ما يسهم بتطوير التعليم الجامعي وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تطوير العملية التعليمية.

ورفع الدكتور “العضيب” خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ولمعالي مدير الجامعة على الثقة الكريمة بتعينه وكيلا للشؤون التعليمية، سائلا الله العون والسداد لأداء الأمانة على وجهها الأكمل وتحقيق التطلعات، للنهوض بالتعليم في الجامعة إلى أرقى المستويات وتطوير مخرجاتها التعليمية.
وأكد “العضيب” على السعي لمواصلة العمل في ما بذل خلال الفترة الماضية ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات بالعمل على تطوير المخرجات التعليمية، لكي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبناء كفاءات تساهم في دعم عمليات التطوير التي تمر بها بلادنا الغالية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .

 

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