خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي ويقيم مأدبة غداء تكريما له

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة اليوم، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامته في المملكة، فيما أبدى الرئيس الجيبوتي سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الجيبوتي.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.