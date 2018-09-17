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الشيخي يقدم تقرير وكالات الأنباء الإسلامية لأمير مكة

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http://almnatiq.net/?p=632364
جدة - عادل الزهراني

تشرف الأستاذ/ سعود بن علي الشيخي مدير عام الشئون الإدارية والمالية باتحاد وكالات الأنباء الإسلامية بتقديم تقرير لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة
عن ما بثه الاتحاد لوكالات الأنباء الإسلامية خلال موسم حج عام 1439
مهنئاً المملكة على نجاح الحج ومشيداً بجهود المملكة الجبارة وما توفرة من خدمات كبيرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .

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