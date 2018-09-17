احدث الأخبار

بلدي عسير يزور حي البحيرة بمدينة أبها
منطقة عسير
 الشيخي يقدم تقرير وكالات الأنباء الإسلامية لأمير مكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي ويقيم مأدبة غداء تكريما له
أبرز المواد
 “المحيميد” وكيلا للتخطيط و”العضيب” وكيلا للشؤون التعليمية بجامعة القصيم
أبرز المواد
 لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تنفّذ بنجاح كبير سلسلة برامج تدريبية نسائية تطوعية مجانية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطلق أول جهاز “ذكي” لتدوير العلب البلاستيكية والمعدنية الشهر القادم
أبرز المواد
 جوازات الشرقية : منافذنا وضعت خطط لمواجهة كثافة حركة العابرين في القدوم والمغادرة
أبرز المواد
 وزارة البيئة والمياه والزراعة : إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج والدول المجاورة لمدة 5 سنوات
أبرز المواد
 قطارات ” سار” تحقق رقماً قياسياً في نقل الفوسفات بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي
أبرز المواد
 وفد من قبيلة الغفران القطرية يسلم مسؤولا أمميا قائمة بجرائم نظام الدوحة بحقها
أبرز المواد
 تبوك .. زهرة المدائن
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يفتتح ملتقى عالم التطبيقات 2018 في نسخته الثانية
أبرز المواد
بلدي عسير يزور حي البحيرة بمدينة أبها

بلدي عسير يزور حي البحيرة بمدينة أبها

منطقة عسير
الشيخي يقدم تقرير وكالات الأنباء الإسلامية لأمير مكة

الشيخي يقدم تقرير وكالات الأنباء الإسلامية لأمير مكة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي ويقيم مأدبة غداء تكريما له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي ويقيم مأدبة غداء تكريما له

أبرز المواد
“المحيميد” وكيلا للتخطيط و”العضيب” وكيلا للشؤون التعليمية بجامعة القصيم

“المحيميد” وكيلا للتخطيط و”العضيب” وكيلا للشؤون التعليمية بجامعة القصيم

أبرز المواد

بلدي عسير يزور حي البحيرة بمدينة أبها

بلدي عسير يزور حي البحيرة بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=632367
المناطق - أبها
قام رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يرافقهم مدير عام النظافة والإصحاح البيئي بالأمانه محمد بن سبران  بزيارة لحي البحيرة على ضفاف سد أبها أمس الأحد والتقوا خلال الزيارة عدد من سكان الحي لبحث الاحتياجات من الخدمات البلدية والاطلاع على مايشتكون منه على الطبيعة ومتابعة كافة الخدمات المقدمة وتم تدوين كافة الملاحظات.
وأشار رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اللواء محمد بن سعيد آل بريق إلى أن هذه الزيارات سيكون لها أكبر الأثر في تلمس احتياجات المواطنين وإيصال طلباتهم وأصواتهم لمسولي الأمانة؛ ووعد بأن يكون هناك لجان لمتابعة سير هذه المطالبات الخاصة بهذا الحي والتنسيق مع الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير لدراسة هذه الشكاوي والعمل على تلبية مطالب السكان حسب الإمكانات المتاحة في أسرع وقت بإذن الله .

روابط ذات صلة

80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

80 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير
شاهد .. رصد “أكبر” الحيتان البحرية على سواحل عسير.. ولجنة عاجلة للوقوف على الواقعة

شاهد .. رصد “أكبر” الحيتان البحرية على سواحل عسير.. ولجنة عاجلة للوقوف على الواقعة
نائب امير عسير يفتتح المركز الصحي المناوب بمحافظة بيشة

نائب امير عسير يفتتح المركز الصحي المناوب بمحافظة بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*