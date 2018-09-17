بلدي عسير يزور حي البحيرة بمدينة أبها

المناطق - أبها

قام رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يرافقهم مدير عام النظافة والإصحاح البيئي بالأمانه محمد بن سبران بزيارة لحي البحيرة على ضفاف سد أبها أمس الأحد والتقوا خلال الزيارة عدد من سكان الحي لبحث الاحتياجات من الخدمات البلدية والاطلاع على مايشتكون منه على الطبيعة ومتابعة كافة الخدمات المقدمة وتم تدوين كافة الملاحظات.

وأشار رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اللواء محمد بن سعيد آل بريق إلى أن هذه الزيارات سيكون لها أكبر الأثر في تلمس احتياجات المواطنين وإيصال طلباتهم وأصواتهم لمسولي الأمانة؛ ووعد بأن يكون هناك لجان لمتابعة سير هذه المطالبات الخاصة بهذا الحي والتنسيق مع الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير لدراسة هذه الشكاوي والعمل على تلبية مطالب السكان حسب الإمكانات المتاحة في أسرع وقت بإذن الله .