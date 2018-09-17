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أمير منطقة الباحة يفتتح معرض الفنون البصريه “فنون سعودية 2”

أمير منطقة الباحة يفتتح معرض الفنون البصريه “فنون سعودية 2”

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أمير منطقة الباحة يفتتح معرض الفنون البصريه “فنون سعودية 2”

أمير منطقة الباحة يفتتح معرض الفنون البصريه “فنون سعودية 2”
http://almnatiq.net/?p=632370
المناطق - الباحة
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، المعرض الجماعي للفنون البصريه “فنون سعودية 2” ، الذي ينظمه فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة ، ، وذلك بمقر الجمعية .
ولدى وصول سموه مقر الجمعية في مدينة الباحة قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض , ثم تجول سموه ومرافقيه على أقسامه ، وشاهدوا محتوياته من اللوحات والصور الفنية ، مستمعاً سموه إلى شرح عن المعرض من رئيس جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة علي بن خميس البيضاني والفنانين المشاركين ، الذي ضم 122 عملاً شارك بها عدد من الفنانين من جميع مناطق المملكة ما بين فن تشكيلي وخط عربي وتصوير ضوئي شملت جميع المدارس .
وفي ختام الجولة سجل الأمير حسام بن سعود كلمة في سجل الزيارات أعرب من خلالها عن سعادته بافتتاح معرض الفنون البصرية الذي يقام بالمنطقة ويضم مختلف المدارس الفنية بالمملكة ، منوهاً سموه بما شاهده من أعمال منوعة في مجالات الفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي .
وأشاد سمو أمير منطقة الباحة في تصريح صحفي عقب الافتتاح بما تضمنه المعرض من لوحات فنية مميزة تظاهي معارض مميزة داخل الممكلة وخارجها ، منوهاً سموه بالجهود التي بذلها منسوبي جمعية الثقافة والفنون بالباحة لإقامة هذا المعرض ، متمنياً لهم المزيد التوفيق والتألق.
وأكد سموه أن تنمية الإنسان من أهم الأمور التي يتم العمل عليها حالياً وفق استراتيجية معيّنة نظرا لما يمثله من أهمية في بناء حضارات الشعوب ، مشيراً سموه إلى ما تضمنته رؤية المملكة من اهتمام بتطوير الثقافة وتطوير الإنسان ، مؤكداً سموه بأن الباحة مجال خصب للاهتمام بالثقافة وتنمية الإنسان التي هي محل اهتمام سموه الكريم .
حضر الافتتاح مساعد مدير شرطة المنطقة العميد وليد حمزه الحربي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

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