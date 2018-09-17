مدارس تعليم الباحة تحتفي باليوم الوطني 88 بفعاليات وبرامج متنوعة

تواصل مدارس تعليم الباحة تفعيل برامجها المتنوعة ابتهاجا باليوم الوطني 88 والتي انطلقت منذ صباح يوم الأحد 6 / 1 / 1440 هـ وعمت مظاهر الفرح والسرور جميع مدارس المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد المملكة ،حيث فعلت المدارس هذه المناسبة بما يظهر حب وإخلاص أبناء وبنات المنطقة لوطنهم وقادتهم، و تنوعت الفعاليات المنفذة في المدارس لتشمل زيارات متعددة للمرافق الحكومية بصحبة معلميهم وذلك لتقديم الورود والهدايا التذكارية كما تزينت المدارس باللون الأخضر وتوشح طلابها الأعلام وصور القادة على صدورهم وازدانت المدارس باللوحات والأعلام الوطنية احتفاء بالذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه و التي تعبر عن فرحة أبناء وبنات المنطقة بهذه الذكرى العزيزة ؛

في حين وجه المدير العام التعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني القيادات التربوية وعموم المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بعمل زيارات ميدانية لجميع مدارس المنطقة لمتابعة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 إيمانا بأهمية الدور المناط بالعاملين في الميدان التربوي في توضيح مفهوم الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته والذود عنه والولاء للمليك والوطن ، وغرس معاني الوطنية في نفوس النشء ليصبحوا أفرادا صالحين في مجتمعهم ،كما أكد على ضرورة تنوع البرامج والأنشطة المعدة للاحتفاء بهذه المناسبة ، وإشراك الطلاب الطالبات في كافة المراحل الدراسية للتعريف بمنجزات الوطن ومراحله التنموية لما تمثله هذه المناسبة العزيزة لوطننا الغالي من مكانة في نفوسنا كونها ترمز للتطور والتوحيد لهذا الكيان الشامخ بكل مقوماته ومعطياته الرائعة . يأتي ذلك تماشيا مع الخطط المنظمة التي عمدت الإدارة العامة إلى إعدادها مسبقا لتفعيل هذه المناسبة لضمان ظهورها بالمظهر اللائق الذي يترجم مشاعر طلاب وطالبات المنطقة.