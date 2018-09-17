مدير صحة بيشه يدشن خدمة إصدار قرارات الهيئة الطبية وأوامر الإركاب بمستشفيات تثليث وسبت العلايا والبشاير

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دشّن مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني اليوم الاثنين خدمة اصدار قرارات الهيئة الطبية واوامر الاركاب بمستشفيات تثليث وسبت العلايا والبشاير وربطها بنظام الهيئة الطبية بصحة بيشة بعد انهاء المشكلات التي اعترضت تفعيل البرنامج وتسببت في توقفه.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان ان تفعيل الخدمة تم من خلال تثبيت النظام بمستشفيات” تثليث وسبت العلايا والبشاير” ومنحها صلاحية الدخول على نظام الهيئة الطبية وإصدار أوامر الاركاب مباشرة وتم تفعيلها بهدف التخفيف على المرضى من عناء السفر والانتظار.

وأشار ال بخيتان إلى ان قد تم الاتفاق مع شركة السفر والسياحة المعنية بإصدار التذاكر بتوفير موظفين لها بالمواقع المذكورة لإصدار التذاكر دون الحاجة للتوجه لمكتبها في مديرية الشئون الصحية. وتأتي هذه الخدمة ضمن المشاريع الالكترونية التي شكلت نقلة نوعيه في مستوي الخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة مراجعيها في المرافق الصحية بكافة أنواعها

من جانبه قدم مدير صحة بيشة سعيد القحطاني شكره للقائمين على البرنامج وتفعيله مؤكداً في الوقت ذاته على ان صحة بيشة لن تألو جهداً في توفير أي خدمة تخفف على المرضى معاناتهم وتسهل عليهم الحصول على الخدمات وتسهم في جودتها وفاعليتها و وتحقق رضى المريض .