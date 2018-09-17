التحالف:ميليشيات الحوثي أطلقت 197 صاروخًا باليستيًّا على المملكة

المناطق _ الرياض

عقد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم (الاثنين)، عرض خلاله العقيد الركن تركي المالكي (متحدث التحالف) آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في الملف اليمني.

وبيَّن العقيد” المالكي” أن “ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، التي تطلق غالبيتها من صعدة وعمران”، وأن “الميليشيات المدعومة من إيران، قصفت واقتحمت صوامع حبوب تابعة لبرنامج الغذاء الدولي في الحديدة”.

وأوضح العقيد” المالكي” أن “ميليشيات الحوثي أطلقت 197 صاروخًا باليستيًّا على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية، منذ بدء الأزمة في اليمن، وأن خسائر ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بلغت 256 موقعًا و690 قتيلًا.

وقال إن “قوات التحالف نفذت عمليات في حجة وسيطرت على مناطق عدة، بالتزامن مع تواصل الأعمال الإغاثية في كافة المناطق اليمنية”، وإنه “عند حدوث أي اشتباه في خرق قوانين الاشتباك، يُحَال الحادث إلى فريق تقييم الحوادث المشترك”.

وتابع العقيد” المالكي” قائلًا: “العمليات في اليمن تجري وفق القانون الدولي والإنساني. وإن تصاريح السفن يجري منحها دوريًّا وباستمرار. وإن قيادة التحالف تعطي تصاريح لكافة السفن تحت أي سيطرة كانت”.

وأوضح أنه تم منح تصاريح لـ91 رحلة جوية، و25 تصريحًا للموانئ، وأن كافة المنافذ الإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، كما أن الأعمال الإغاثية مستمرة في كافة المناطق اليمنية، إضافة إلى أن قوات التحالف مستمرة في عملية نزع الألغام في كافة المحافظات اليمنية.