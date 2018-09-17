شرطة الرياض تكافئ مواطنًا ومقيمًا نظير مساعدة أمنية وحفظ الأمانة

المناطق _ الرياض

سلّم مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد المطيري، مكافأةً ماليةً للمواطن محمد بن علي البريكي؛ لمساهمته وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات مهمة تتعلق بقضية جنائية، مقدمًا الشكر له لاستشعاره المسؤولية الأمنية والاجتماعية.

وأعرب المواطن محمد البريكي عن فخره واعتزازه بذلك مثمنًا لأمير المنطقة حرصه واهتمامه، ومشيدًا بما يقدمه رجال الأمن من جهود في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وفي ذات السياق، تم تكريم المقيم نياز باد شاه، باكستاني الجنسية، يعمل بمهنة سائق أجرة، لقاء أمانته وحرصه على تسليم مفقودات ومقتنيات ثمينة لأحد مراكز الشرطة، كان قد عثر عليها بمركبته بعد توصيل أحد المواطنين، مقدمًا بذلك نموذجًا يحتذى به في الأمانة والإخلاص.