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أكثر من عشرة ملايين ريال قيمة مبيعات مهرجان الرمان الوطني السابع بالباحة

أكثر من عشرة ملايين ريال قيمة مبيعات مهرجان الرمان الوطني السابع بالباحة
http://almnatiq.net/?p=632447
المناطق _ الباحة
بلغ حجم مبيعات مهرجان الرمان الوطني السابع الذي أقيم في منطقة الباحة بمحافظة القرى، خلال الفترة من 1439/12/30هـ, حتى 06 من الشهر الحالي، اكثر من  عشرة ملايين ريال، أنفقها زوار المهرجان لشراء فاكهة الرمان.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الرمان الوطني السابع الأستاذ إبراهيم بن سعيد بخروش, أن نسبة المبيعات الكلية للمهرجان تجاوزت عشرة ملايين ريال.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الرمان الوطني السابع أن عدد العارضين بالمهرجان 50 عارضاً، بالاضافه لأكثر من 50 بائع بالجملة , تمكنوا من بيع 4300 طن داخل المهرجان, و320 طن الكترونياً , وذلك بقيمة تجاوزت 10 مليون ريال, فيما شهد المهرجان أعلى سعر بيع 700 ريال للعبوة, وأقل سعر 50 ريال للعبوة.

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