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هيئة الترفيه” توقع مذكرات تعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية

هيئة الترفيه” توقع مذكرات تعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية
http://almnatiq.net/?p=632449
المناطق- خالد الضبيبي
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن توقيعها مذكرات تعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة، بهدف توفير خيارات ‏ترفيهية للشرائح المستفيدة لدى تلك الجمعيات، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي في فندق ‏كراون بلازا في مدينة الرائدة الرقمية بالعاصمة الرياض، للإعلان عن روزنامة فعاليات اليوم الوطني الـ 88.‏
     ويأتي هذا التوقيع ضمن المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه تحت مسمى “الترفيه للجميع”، حيث وقعت الهيئة ممثلة برئيسها التنفيذي الأستاذ عمرو باناجه، خمس اتفاقيات مع كل من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ‏‏– إنسان، جمعية صوت متلازمة داون‎، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”‏، وجمعية الإعاقة الحركية للكبار- حركية، إضافة إلى الجمعية الخيرية للطعام- إطعام.‏
‏ وبهده المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عمرو باناجه أن توقيع مذكرات التعاون مع هذه الجمعيات ماهي إلا نقطة البداية، مؤكداً سعي الهيئة لفتح آفاقاً أوسع في مجال مسؤوليتها الاجتماعية.
وأضاف أن التوقيع مع الجمعيات ذات النفع العام والخيرية يأتي إنطلاقاً من حرص الهيئة العامة للترفيه بجعل الترفيه ‏متاحاً للجميع، وتحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الهيئة ‏تجاه جميع شرائح وفئات المجتمع، كما أنها ‏تسعى من خلالها إلى تأسيس الإطار العام للتعاون المستمر فيما بينها وبينهم.‏
   تجدر الإشارة إلى حرص الهيئة العامة للترفيه على تقديم فعاليات متنوعة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تجهيز مواقع الفعاليات بجميع الخدمات اللوجستية التي تساعد حضور واستمتاع الجميع بكل يسر وسهولة.

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