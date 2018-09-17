جامعة تبوك تعلن عن مسابقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أعلنت جامعة تبوك اليوم, عن مسابقة إبداعية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
ودعت الجامعة الجميع للمشاركة في هذه المسابقة والتي رصدت لها جوائز مالية وتشتمل على خمسة أقسام، هي مسابقة أجمل تغريدة, ومسابقة أجمل صورة, ومسابقة أجمل تصميم, ومسابقة أجمل قصيدة, ومسابقة أجمل مقال, مشيرةً إلى أن اخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون يوم الأحد القادم, على أن تربط التغريدة بحساب الجامعة عبر هاشتاق #جامعة_ تبوك_ تحتفي_ باليوم _ الوطني88, وباقي المشاركات ترسل على البريد الالكترونيwatany88@ut.edu.sa
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