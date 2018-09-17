جامعة تبوك تعلن عن مسابقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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أعلنت جامعة تبوك اليوم, عن مسابقة إبداعية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.