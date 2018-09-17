جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تستقبل طلبات الراغبين في المشاركة بالزواج الجماعي

المناطق - تبوك

دعت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الشباب الراغبين بالمشاركة في الزواج الجماعي, الذي تقيمه الجمعية بالتعاون مع أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي, إلى مراجعة الجمعية والتسجيل في حفل الزواج الجماعي.

وأوضحت الجمعية أن استقبال الطلبات يستمر حتى الـ 25 من الشهر الجار، مشيرةً إلى أنه يجب توفر عدد من الشروط, منها أن يكون الزوجان سعوديان, وأن يكون الزوج من سكان منطقة تبوك أو المراكز التابعة، وأن لا يزيد دخله عن 5000 آلاف ريال، وأن يكون عقد النكاح صادر ومصدق من المحكمة الشرعية بالمنطقة، وأن لا يكون قد مضى على عقد النكاح أكثر من ستة أشهر.