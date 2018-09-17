تحطم مروحية عسكرية سودانية ونجاة الطاقم وجميع الركاب

المناطق _ وكالات

تحطمت مروحية عسكرية سودانية ونجا الطاقم وجميع الركاب إثر عطل مفاجئ، بمطار نيالا غرب السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد دكتور أحمد خليفة الشامي في تصريح صحفي: إن مروحية عسكرية تعرضت اليوم إلى عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من أم دافوق الحدودية مع دولة أفريقيا الوسطى في رحلة إدارية روتينية، واصطدمت بمدرج المطار مما أدى إلى إشتعال النار فيها واحتراقها ، فيما نجا من الحادث أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.