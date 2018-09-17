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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان
http://almnatiq.net/?p=632494
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، بمكتبه بالإمارة اليوم , فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ إبراهيم الهلالي.
واستمع سموه لشرح مفصل من فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة عن أبرز أعمال وإنجازات المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات.
ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بالخدمات التي تقدمها المحكمة الإدارية من خدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة , إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وجرى خلال اللقاء , بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل المحكمة الإدارية بجازان , والخدمات التي تقدمها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.
من جانبه , أعرب الشيخ الهلالي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، وما استمع إليه من توجيهات وما تحظى المحكمة وغيرها من الجهات الحكومية بالمنطقة من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وسمو أمير المنطقة بالنيابة , للمهام والأعمال المناطة بهم , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له ولزملائه منسوبي المحكمة الإدارية .

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