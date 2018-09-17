أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

ونوه أمير منطقة جازان بالنيابة, بجهود رجال الأمن بشكل عام ومنسوبي الدفاع المدني بشكل خاص، مشيداً سموه بخططهم التي تعمل لحفظ أمن وسلامة أرواح أبناء الوطن والمقيمين فيه، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم كل ما يوفر الأمن والرفاهية للمواطن والمقيم, مؤكداً سموه عظم المسؤولية الملقاة على عواتق رجال الدفاع المدني والواجبات المناطة بهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالأعمال والمهام المناطة بالدفاع المدني بالمنطقة, وسبل عمل مديرية الدفاع المدني بجازان والإدارات والأقسام التابعة لها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة, والسبل الكفيلة بتوفير كل ما تحتاج إليه تلك الإدارات والوحدات من الإمكانات المادية والطاقات البشرية للقيام بالمهام بها على أفضل وجه.

من جانبه, عبر الفريق العمرو عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة, مثمناً ما تجده الإدارات التابعة للدفاع المدني بجازان من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة, مؤكداً جاهزية قطاع الدفاع المدني في منطقة جازان للقيام بكل ما يناط به من مسؤوليات ومهام على الوجه الأكمل في ظل الإمكانات التي وفرتها الدولة رعاها الله.

حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس .