احدث الأخبار

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة
منطقة جازان
 التجارة تضبط 500 إطار منتهي الصلاحية في الخفجي
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان
أبرز المواد
 مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” الترفيهي
منطقة الرياض
 وكيل إمارة القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض بالدمام لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة
المنطقة الشرقية
 وزارة التعليم تدعو الخريجين والخريجات لشغل (831) وظيفة تعليمية من الوظائف الشاغرة
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووكلاء وعمداء الجامعة
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية جيبوتي
أبرز المواد
 الجمارك السعودية تمنع عبور إرساليات الترانزيت غير المحمولة “بحاويات” محكمة الإغلاق
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 بحضور وزير التعليم : أمير الجوف يدشن مشروعات بالمدينة الجامعية بقيمة 600 مليون ريال ، ويلتقي المجلس الإستشاري الطلابي
أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة

منطقة جازان
التجارة تضبط 500 إطار منتهي الصلاحية في الخفجي

التجارة تضبط 500 إطار منتهي الصلاحية في الخفجي

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان

أبرز المواد
مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” الترفيهي

مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” الترفيهي

منطقة الرياض

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=632500
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
ونوه أمير منطقة جازان بالنيابة, بجهود رجال الأمن بشكل عام ومنسوبي الدفاع المدني بشكل خاص، مشيداً سموه بخططهم التي تعمل لحفظ أمن وسلامة أرواح أبناء الوطن والمقيمين فيه، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم كل ما يوفر الأمن والرفاهية للمواطن والمقيم, مؤكداً سموه عظم المسؤولية الملقاة على عواتق رجال الدفاع المدني والواجبات المناطة بهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالأعمال والمهام المناطة بالدفاع المدني بالمنطقة, وسبل عمل مديرية الدفاع المدني بجازان والإدارات والأقسام التابعة لها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة, والسبل الكفيلة بتوفير كل ما تحتاج إليه تلك الإدارات والوحدات من الإمكانات المادية والطاقات البشرية للقيام بالمهام بها على أفضل وجه.
من جانبه, عبر الفريق العمرو عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة, مثمناً ما تجده الإدارات التابعة للدفاع المدني بجازان من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة, مؤكداً جاهزية قطاع الدفاع المدني في منطقة جازان للقيام بكل ما يناط به من مسؤوليات ومهام على الوجه الأكمل في ظل الإمكانات التي وفرتها الدولة رعاها الله.

حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس .

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان
جراحة نادرة لإعادة أصابع طفل خلعت بشكل كامل بجازان

جراحة نادرة لإعادة أصابع طفل خلعت بشكل كامل بجازان
أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء

أمر سامي ينهي مشكلة أرض مسلخ بلدية فيفاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*