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مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء

مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=632503
المناطق _ عدن

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع المليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البيضاء.
وأفاد مصدر ميداني في تصريح لموقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش تمكنت صباح اليوم من تدمير طقم تابع للمليشيا في عقبة البياض الاستراتيجية ومقتل كل من كانوا على متنه.
وأضاف أن الجيش الوطني اليمني يخوض معركة محتدمة مع المليشيا الانقلابية في عقبة البياض الاستراتيجية، بينما تستميت الأخيرة على المنطقة باعتبارها آخر حصونها في منطقة الملاجم.

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