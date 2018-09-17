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وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام 39/40 هـ

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وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام 39/40 هـ

وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام 39/40 هـ
http://almnatiq.net/?p=632507
المناطق _ الجوف

ترأس معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوق لهذا العام، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري، وأعضاء المجلس قيادات الجامعة.

وكان الدكتور البشري قد افتتح الجلسة بالترحيب بمعالي الوزير، واستعرض جملة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، الذي تضمن مناقشة الحساب الختامي للجامعة للعام المالي المنصرم، وتعديل مواد في لائحة الدراسة والاختبارات، وإعادة القيد لمجموعة من الطلبة المفصولين أكاديمياً، فيما أُحيط المجلس بجملةٍ من القرارات والبيانات حول مخرجات الجامعة ونتائج عملياتها التعليمية المتنوعة.

ورفع معالي مدير الجامعة شكره الوافر لمعالي وزير التعليم على دعمه للجامعة، ومنحها من وقت معاليه لترأس الجلسة الأولى لمجلس الجامعة لهذا العام، مؤكداً بأن هذا سيكون دافعاً للمجلس والجامعة لمواصلة الجهود وتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم الله.

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