احدث الأخبار

صحة حفرالباطن وبالتعاون مع الجهات المختصة توقف مدعي علاج “الغرغرينا”
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام 39/40 هـ
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة
منطقة جازان
 التجارة تضبط 500 إطار منتهي الصلاحية في الخفجي
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بجازان
أبرز المواد
 مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” الترفيهي
منطقة الرياض
 وكيل إمارة القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض بالدمام لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة
المنطقة الشرقية
 وزارة التعليم تدعو الخريجين والخريجات لشغل (831) وظيفة تعليمية من الوظائف الشاغرة
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووكلاء وعمداء الجامعة
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية جيبوتي
أبرز المواد
صحة حفرالباطن وبالتعاون مع الجهات المختصة توقف مدعي علاج “الغرغرينا”

صحة حفرالباطن وبالتعاون مع الجهات المختصة توقف مدعي علاج “الغرغرينا”

المنطقة الشرقية
وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام 39/40 هـ

وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام 39/40 هـ

أبرز المواد
مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء

مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء

أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير عام الدفاع المدني بالمملكة

منطقة جازان

صحة حفرالباطن وبالتعاون مع الجهات المختصة توقف مدعي علاج “الغرغرينا”

صحة حفرالباطن وبالتعاون مع الجهات المختصة توقف مدعي علاج “الغرغرينا”
http://almnatiq.net/?p=632510
المناطق - محمود القاضي
أوضح الناطق الاعلامي لصحة حفرالباطن ناصر الغرابي بأنه وبالتعاون مع الجهات المختصة  تم ايقاف مواطن يدعي العلاج بالطب البديل (الشعبي) لمرض الغرغرينا والجروح العميقة دون أي ترخيص رسمي.
وأضاف أنه تم القبض على المواطن وإحالته إلى الجهات المختصة بعد انتشار مقاطع يروج فيها لنفسه من خلال الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، اتضح بعد ايقافه أنه يمارس المهنة بطريقة عشوائية وخطرة وبدون أي ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مما يعرض حياة الناس للخطر.
وشدّد على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند على  أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، أو الاتصال على ٩٣٧ للإستشارات الطبية .

روابط ذات صلة

التجارة تضبط 500 إطار منتهي الصلاحية في الخفجي

التجارة تضبط 500 إطار منتهي الصلاحية في الخفجي
وكيل إمارة القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة

وكيل إمارة القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة
أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض بالدمام لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة

أمانة الشرقية تخصص قطعتي أرض بالدمام لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*