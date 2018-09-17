صحة حفرالباطن وبالتعاون مع الجهات المختصة توقف مدعي علاج “الغرغرينا”

المناطق - محمود القاضي

أوضح الناطق الاعلامي لصحة حفرالباطن ناصر الغرابي بأنه وبالتعاون مع الجهات المختصة تم ايقاف مواطن يدعي العلاج بالطب البديل (الشعبي) لمرض الغرغرينا والجروح العميقة دون أي ترخيص رسمي.

وأضاف أنه تم القبض على المواطن وإحالته إلى الجهات المختصة بعد انتشار مقاطع يروج فيها لنفسه من خلال الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، اتضح بعد ايقافه أنه يمارس المهنة بطريقة عشوائية وخطرة وبدون أي ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مما يعرض حياة الناس للخطر.

وشدّد على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند على أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، أو الاتصال على ٩٣٧ للإستشارات الطبية .